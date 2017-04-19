Трамп распорядился ужесточить порядок выдачи рабочих виз

Согласно подписанному документу, который называется "Покупай американское, нанимай американцев", США ужесточают порядок выдачи рабочих виз. Как сообщает The New York Times, церемония подписания указа состоялась на заводе в Кеноше штат Висконсин.

При этом Трамп заявил, что такие действия положат конец воровству американского благосостояния. Подписанным документом Трамп поручает министерствам труда, юстиции, национальной безопасности и иностранных дел предложить меры по изменению порядка выдачи рабочих виз TH-1B и, в частности, отказаться от случайного метода их выдачи.

Напомним, на данный момент в соответствии с законом США, лотерейным методом выдают 65 тысяч виз бакалаврам и еще 20 тысяч виз зарубежным студентам, окончившим магистратуру. Большинство виз выдается специалистам в техническом проектировании и программировании.

Как сообщал УРА-Информ, Дональд Трамп планирует подписать новый миграционный закон.