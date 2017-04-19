Суд в Гааге не увидел доказательств финансирования Россией терроризма

Украина не смогла представить достаточно доказательств. Такое решение огласил в среду, 19 апреля, председательствующий судья Международного суда Организации Объединенных Наций в Гааге Ронни Абрахам.

По его словам, в рамках рассмотрения нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма Украина просила суд установить, что Россия должна осуществлять контроль над своими границами, чтобы предотвратить дальнейшее финансирование терроризма, в том числе - поставки оружия с территории РФ на территорию Украины.

Украина также просила остановить все денежные переводы с территории России, а также поставки оружия, транспортных средств и оборудования группировкам, которые принимают участие в терактах против мирного населения в Украине. Кроме того Украина просила Суд обязать Россию принять все зависящие от нее меры, чтобы любые группы, которые действуют в Украине и ранее получили с территории РФ денежные средства, оружие, транспортные средства, оборудование и обучение, в дальнейшем воздерживались от совершения терактов против мирного населения в Украине.

Вместе с тем, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объяснила, почему Международный суд ООН принял такое решение. По ее словам, украинская сторона

исходила из того, что надо доказать предыдущую юрисдикцию и предоставить именно доказательства наличия нарушения конвенции.

Суд признал, что этого им мало для принятия решений, поэтому сейчас Украины сосредоточится на доказывании вины и на доведении намерений по сбиванию, например, самолета МН-17, - пояснила она.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге начал оглашать решение по делу "Украина против России".

Как сообщал УРА-Информ, Гаагский суд обязал Россия отменить запрет на Меджлис в Крыму.