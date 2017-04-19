Россия отрицает мировой порядок и пытается построить свою реальность, - Порошенко

Там верят в "мировое доминирование" и "зоны влияния". Власти страны отрицают мировой порядок и пытается построить свою альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей.

Об этом в среду, 18 апреля, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House в Великобритании, заявил Президент Украины Петр Порошенко. Глава украинского государства отметил, что теперь все страны мира должны быть сильными и объединенными.

Это наша формула противодействия агрессии, - подчеркнул Порошенко, добавив, что агрессоры всего мира должны знать: они не останутся безнаказанными за свои преступления.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями палаты общин британского парламента.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко во вторник, 18 апреля провел встречу с представителями деловых кругов Британии и призвал их инвестировать в Украину.