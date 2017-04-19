Рева анонсировал скорое утверждение проекта закона про пенсионную реформу

Утверждение состоится сразу же после того, как проект согласуют с МВФ – 16-го мая. Эти сведения передал министр соцполитики А. Рева сегодня – 19 апреля. По его словам – этот проект закона уже подготовлен.

После диалога с МВФ проект будет подан, будут согласованы технические моменты. После вердикта Валютного фонда проект вынесут на правительство. Это должно произойти примерно 16 мая – также подчеркнул Рева. Украинский же парламент медлить с рассмотрением проекта не станет.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минфине уже обсудили пенсионную реформу с МВФ.