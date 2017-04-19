14:11 19.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рева анонсировал скорое утверждение проекта закона про пенсионную реформу

Украинское правительство хочет одобрить законопроект относительно введения пенсионной реформы.

Рева анонсировал скорое утверждение проекта закона про пенсионную реформу

Утверждение состоится сразу же после того, как проект согласуют с МВФ – 16-го мая. Эти сведения передал министр соцполитики А. Рева сегодня – 19 апреля. По его словам – этот проект закона уже подготовлен.

После диалога с МВФ проект будет подан, будут согласованы технические моменты. После вердикта Валютного фонда проект вынесут на правительство. Это должно произойти примерно 16 мая – также подчеркнул Рева. Украинский же парламент медлить с рассмотрением проекта не станет.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минфине уже обсудили пенсионную реформу с МВФ.


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