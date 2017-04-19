Парламент Британии поддержал досрочные выборы

За инициативу проголосовали 522 депутата из 650. При этом за досрочные выборы было отдано на сто голосов больше, чем прогнозировалось.

Вместе с тем выступая в парламента Мэй отметила, что верит в этот момент огромного национального значения в Вестминстере будет царить единство, а не разделение. Всеобщие выборы обеспечат стране пятилетнее сильное и стабильное лидерство для проведения переговоров и достижения успеха в результате, и это имеет решающее значение, - добавила премьер-министр.

Напомним, до сегодняшнего решения парламента выборы в Великобритании были запланированы на 2020 год.

Как сообщал УРА-Информ, Тереза Мэй пришла к власти в результате отставки бывшего премьера Дэвида Кэмерона, ушедшего с поста после прошлогоднего голосования по Brexit. Напомним, Мэй исключила повторное голосование по Brexit. Если она победит на выборах, это даст ей широкие полномочия, которые могут продлиться до 2022 года.