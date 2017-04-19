Кабмин объявил конкурс на должность независимого члена набсовета "Нафтогаза"

Согласно принятому решению, заявки для участия в конкурсе планируется принимать в течение 45 дней с момента объявления о его начале. При этом в документе сказано, что пункт постановления, согласно которому заявки на должность независимого члена НС НАК принимались в течение 14 дней, отменен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в повестке дня сегодняшнего заседания также сказано, что члены правительства сегодня обсудят изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования положений Кодекса с учетом практики ЕСПЧ по вопросам применения административного взыскания в виде административного ареста.

Докладывать по этому вопросу, согласно повестке дня, будет министр юстиции Павел Петренко.