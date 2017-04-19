13:34 19.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин объявил конкурс на должность независимого члена набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины в среду, 18 апреля, на заседании объявил конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Кабмин объявил конкурс на должность независимого члена набсовета

Согласно принятому решению, заявки для участия в конкурсе планируется принимать в течение 45 дней с момента объявления о его начале. При этом в документе сказано, что пункт постановления, согласно которому заявки на должность независимого члена НС НАК принимались в течение 14 дней, отменен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в повестке дня сегодняшнего заседания также сказано, что члены правительства сегодня обсудят изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования положений Кодекса с учетом практики ЕСПЧ по вопросам применения административного взыскания в виде административного ареста.

Докладывать по этому вопросу, согласно повестке дня, будет министр юстиции Павел Петренко.


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