20:05 19.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гаагский суд обязал Россию отменить запрет Меджлиса

Международный суд Организации Объединенных Наций в среду, 19 апреля, на заседании обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа.

Гаагский суд обязал Россию отменить запрет Меджлиса

Россия также должна возобновить обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам.

Таким образом, сегодня суд удовлетворил просьбу Украины о введении временных мер против России в рамках конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Вместе с тем Абрахам подчеркнул, что суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические группы в Крыму остаются уязвимыми.

Россия должна воздержаться от наложения некоторых ограничений в отношении возможностей крымских татар и их сообщества сохранять свои учреждения, включая Меджлис. В дополнение Россия должна сохранить доступность образования на украинском языке, - огласил решение председатель суда.

Суд также обязал обе стороны избегать нарушений конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный суд ООН начал рассматривать дело Украины против России 6 марта.

Украина просит Гаагский суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.


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