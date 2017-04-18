Турция продлила режим ЧП еще на три месяца

Такая ситуация продлится еще три месяца. Соответствующее решение сегодня одобрил турецкий парламент.

Как сообщает CNNTurk. режим чрезвычайного положения в Турции продлевается с часу ночи 19 апреля.

Напомним, чрезвычайное положение, которое было введено в стране после попытки переворота в 2016 году, продлевается уже в третий раз. Решение об очередном продлении режима ЧП рекомендовал принять Совет нацбезопасности страны, а правительство поддержало его.

Как сообщал УРА-Информ, в Турции начались тысячные протесты против результатов референдума, который состоялся 16 апреля. По итогам голосования расширены полномочия президента Турции.

Теперь он может назначать членов кабинета министров, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. За поправки в Конституцию проголосовали более 51% жителей страны.