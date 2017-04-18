21:32 18.04.2017 | Политика | Новости
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Турция продлила режим ЧП еще на три месяца

Власти Турции во вторник, 18 апреля, приняли решение продлить режим чрезвычайного положения.

Турция продлила режим ЧП еще на три месяца

Такая ситуация продлится еще три месяца. Соответствующее решение сегодня одобрил турецкий парламент.

Как сообщает CNNTurk. режим чрезвычайного положения в Турции продлевается с часу ночи 19 апреля.

Напомним, чрезвычайное положение, которое было введено в стране после попытки переворота в 2016 году, продлевается уже в третий раз. Решение об очередном продлении режима ЧП рекомендовал принять Совет нацбезопасности страны, а правительство поддержало его.

Как сообщал УРА-Информ, в Турции начались тысячные протесты против результатов референдума, который состоялся 16 апреля. По итогам голосования расширены полномочия президента Турции.

Теперь он может назначать членов кабинета министров, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. За поправки в Конституцию проголосовали более 51% жителей страны.


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