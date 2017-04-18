11:19 18.04.2017 | Политика | Новости
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Трамп обсудил с Эрдоганом химическую атаку в Сирии

Новоспечений лидер США Дональд Трамп и глава государства Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган пришли к общему согласию, что Асад должен понести ответственность за химическую атаку в Идлибе. 

Трамп обсудил с Эрдоганом химическую атаку в Сирии

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как отмечается, стороны государств провели телефонный разговор, где обсудили последние события в Сирии и применение химического оружия в провинции Идлиб четвертого апреля. При этом Дональд Трамп выразил благодарность Эрдогану за поддержку Турции. 

Также лидеры стран обсудили борьбу с "Исламским государством". Вместе с тем они подчеркнули необходимость совместно противостоять всем группам, которые используют террор для достижения своих целей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Белый дом обвинил правительство Российской Федерации в сокрытии применения химического оружия против государства Сирии.

 


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