Трамп обсудил с Эрдоганом химическую атаку в Сирии

Новоспечений лидер США Дональд Трамп и глава государства Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган пришли к общему согласию, что Асад должен понести ответственность за химическую атаку в Идлибе.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
Как отмечается, стороны государств провели телефонный разговор, где обсудили последние события в Сирии и применение химического оружия в провинции Идлиб четвертого апреля. При этом Дональд Трамп выразил благодарность Эрдогану за поддержку Турции.
Также лидеры стран обсудили борьбу с "Исламским государством". Вместе с тем они подчеркнули необходимость совместно противостоять всем группам, которые используют террор для достижения своих целей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Белый дом обвинил правительство Российской Федерации в сокрытии применения химического оружия против государства Сирии.