13:50 18.04.2017 | Политика | Новости
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Премьер-министр Великобритании заявила о досрочных парламентских выборах

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во вторник 2017 года, объявила о досрочных парламентских выборах в стране восьмого июня.

Премьер-министр Великобритании заявила о досрочных парламентских выборах

Об этом сообщает агентство Reuters.

По ее словам, Британия нуждается в уверенности, стабильности и сильном руководстве после референдума о выходе из состава Европейского союза.

"Я только что председательствовала на заседании кабинета, где мы договорились, что правительство должно созвать Генеральные выборы, которые должны состояться 8 июня", - отметила Мэй.

Также премьер-министр Великобритании добавила, что внесет 19 апреля в парламент законопроект о проведении досрочных выборов, его принятие потребует двух третей голосов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду утром, 29 марта, подписала официальное уведомление, согласно которому вводится в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

 


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