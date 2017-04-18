Премьер-министр Великобритании заявила о досрочных парламентских выборах

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во вторник 2017 года, объявила о досрочных парламентских выборах в стране восьмого июня.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По ее словам, Британия нуждается в уверенности, стабильности и сильном руководстве после референдума о выходе из состава Европейского союза.
"Я только что председательствовала на заседании кабинета, где мы договорились, что правительство должно созвать Генеральные выборы, которые должны состояться 8 июня", - отметила Мэй.
Также премьер-министр Великобритании добавила, что внесет 19 апреля в парламент законопроект о проведении досрочных выборов, его принятие потребует двух третей голосов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду утром, 29 марта, подписала официальное уведомление, согласно которому вводится в действие статьи 50 Лиссабонского договора.