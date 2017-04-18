Активисты назвали депутатов-прогульщиков в апреле - ФОТО

Хуже всего ходили на работу депутаты фракции "Воля народа". Такие данные во вторник, 18 апреля, опубликовало общественное движение "Честно".

По их данным, самая лучшая посещаемость в этом месяце была у "Батькивщины". При этом в апреле было 12 заседаний Рады и 449 голосований.

Вместе с тем, среди депутатов Блока Петра Порошенко все заседания Рады пропустил запорожский бизнесмен-мажоритарщик, заместитель председателя строительного комитета Петр Сабашук. Не ходили на заседания также представитель "Самопомочи" Семен Семенченко, который является организатором и участником Блокады оккупированных территорий.

От "Воли народа" заседания пропустили самый богатый народный депутат в 2016 году Вячеслав Богуслаев и депутат-беглец Александр Онищенко. Ни на одном из заседаний в апреле также не был нардеп от "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин, который является фигурантом антикоррупционных расследований.

Также заседания не посещали три внефракционных нардепа Андрей Белецкий, который не посетил ни одного заседания за 2016 год, Дмитрий Ярош, он отсутствовал без уважительных причин на 80% заседаний за всю каденцию и Сергей Клюев, который числится в розыске.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал народных депутатов, которые систематически не ходят на пленарные заседания, сложить мандат.