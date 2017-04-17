11:57 17.04.2017 | Политика | Новости
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Вице-президент США заявил об иссякнувшем терпении в отношении КНДР

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс сообщил о "конце эры стратегического терпения" против Северной Кореи. Такое решение было принято после посещения демилитаризованной зоны, которая разделяет Северную и Южную Кореи.
 

Вице-президент США заявил об иссякнувшем терпении в отношении КНДР

Об этом передает агентство Yonhap News.

По словам Пенса, стратегическому терпению США в отношении Северной Кореи пришел конец. Кроме того, США будут поддерживать "железный союз" с Южной Кореей и добиваться мира силой. Таким образом, будут задействованы все возможны меры. 

При этом вице-президент подчеркнул, что Пхеньяну не следует недооценивать решимости Соединенных Штатов Америки оказать поддержку своему союзнику.

"Эра стратегического терпения закончилась", - добавил он.

На данный момент США разместили в Южной Корее 28500 военнослужащих.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Майк Пенс принял решения приехать на военную базу из-за неудачного запуска ракеты Северной Кореей. 

 


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