Вице-президент США заявил об иссякнувшем терпении в отношении КНДР

Об этом передает агентство Yonhap News.

По словам Пенса, стратегическому терпению США в отношении Северной Кореи пришел конец. Кроме того, США будут поддерживать "железный союз" с Южной Кореей и добиваться мира силой. Таким образом, будут задействованы все возможны меры.

При этом вице-президент подчеркнул, что Пхеньяну не следует недооценивать решимости Соединенных Штатов Америки оказать поддержку своему союзнику.

"Эра стратегического терпения закончилась", - добавил он.

На данный момент США разместили в Южной Корее 28500 военнослужащих.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Майк Пенс принял решения приехать на военную базу из-за неудачного запуска ракеты Северной Кореей.