Вице-президент США Пенс прибыл на военную базу в Южной Корее

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Пенс принял решения приехать на военную базу из-за неудачного запуска ракеты Северной Кореей.

Кроме посещения разделяющей Корею демилитаризованной зоны он планирует провести переговоры с временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном. Таким образом, стороны намерены обсудить меры по сдерживанию ядерной и ракетной программ КНДР.

Отметим, что 16 апреля КНДР попыталась запустить ракету неустановленного типа из района портового города Синпо. По данным США, ракета вышла из строя через пять секунд после запуска.

"Исторический альянс США с мужественным народом Южной Кореи никогда не был прочнее", - подчеркнул Майк Пенс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки готовы нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.