У берегов Латвии обнаружены российские подлодки

Как сказано в сообщении, опубликованном в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии российские субмарины были замечены на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне. Это были две российских подводных лодки класса "Кило", – отмечается в сообщении.

При этом в тот же день вооруженные силы зафиксировали на расстоянии 20 морских миль от территориальных вод судно технической поддержки подводной лодки класса "Каштан".

Напомним, в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.

Как сообщал УРА-Информ, в Латвии сегодня стартовали учения НАТО Summer Shield, в них примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих.