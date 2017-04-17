22:49 17.04.2017 | Политика | Новости
100164320:Polishuk

У берегов Латвии обнаружены российские подлодки

Вооруженные силы Латвии в понедельник, 17 апреля, обнаружили российские подводные лодки и корабль поддержки возле своих берегов.

У берегов Латвии обнаружены российские подлодки

Как сказано в сообщении, опубликованном в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии российские субмарины были замечены на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне. Это были две российских подводных лодки класса "Кило", – отмечается в сообщении.

При этом в тот же день вооруженные силы зафиксировали на расстоянии 20 морских миль от территориальных вод судно технической поддержки подводной лодки класса "Каштан".

Напомним, в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.

Как сообщал УРА-Информ, в Латвии сегодня стартовали учения НАТО Summer Shield, в них примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив