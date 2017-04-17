13:56 17.04.2017 | Политика | Новости
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Россия и Китай установили слежку за авианосцем США

Россия и Китай отправили разведывательные корабли для слежения за американским авианосцем "Карл Винсон", который направляется к Корейскому полуострову. 

Россия и Китай установили слежку за авианосцем США

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, эти два государства намерены отследить маневры авианосца. Таким образом, это должно показать подготовление США к военным действиям в отношении Северной Кореи.

Вместе с тем разведывательные корабли могли отправить для того, чтобы послать американский власти предупредительный сигнал. Поскольку, ранее КНР и Россия выразили обеспокоенность жесткой позицией американских властей относительно ядерной угрозы со стороны КНДР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-президент США Майк Пенс прибыл на американскую авиабазу в Южной Корее на границе с КНДР.

 


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