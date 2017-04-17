ОБСЕ заявляет о нарушениях во время референдума в Турции

Международные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считают, что во время проведения референдума в Турции были допущены нарушения.
Как пояснила представительница ОБСЕ Тана де Зулета, процедуры, которые были использованы на референдуме, не соответствовали международным стандартам. По ее словам, турецкая избирательная комиссия дала разрешение применить во время референдума в качестве действительных бюллетеней такие, которые не содержат официальных штампов.
Это не дает гарантий страхования от мошенничества, - подчеркнула Зулета, добавив, что мониторинговая группа описала ряд нарушений на референдуме, включая предвыборную кампанию с уклоном в пользу голосования "за", запугивания кампании, которая выступала против расширения президентских полномочий, а также тот факт, что вопрос референдума не было включено в бюллетень.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на референдуме в Турции чуть более 51% избирателей поддержали инициативу по расширению полномочи президента Реджепа Тайипа Эрдогана.