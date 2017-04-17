ОБСЕ заявляет о нарушениях во время референдума в Турции

Как пояснила представительница ОБСЕ Тана де Зулета, процедуры, которые были использованы на референдуме, не соответствовали международным стандартам. По ее словам, турецкая избирательная комиссия дала разрешение применить во время референдума в качестве действительных бюллетеней такие, которые не содержат официальных штампов.

Это не дает гарантий страхования от мошенничества, - подчеркнула Зулета, добавив, что мониторинговая группа описала ряд нарушений на референдуме, включая предвыборную кампанию с уклоном в пользу голосования "за", запугивания кампании, которая выступала против расширения президентских полномочий, а также тот факт, что вопрос референдума не было включено в бюллетень.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на референдуме в Турции чуть более 51% избирателей поддержали инициативу по расширению полномочи президента Реджепа Тайипа Эрдогана.