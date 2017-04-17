09:19 17.04.2017 | Политика | Новости
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Интеграция с Евросоюзом остается приоритетом Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что политика интеграции в Европейский Союз останется стратегическим приоритетом турецкого государства.

Интеграция с Евросоюзом остается приоритетом Турции

Об этом передает Anadolu.

По его словам, тема отношений Турции с ЕС остается одной из основных тем обсуждений европейских СМИ. Также министр подчеркнул, ряд высказываний, озвучиваемых в Европе, что вызывают обеспокоенность Анкары.

"Ряд стран ЕС создают искусственные препятствия на пути открытия новых пунктов переговорного досье по вступлению Турции в Евросоюз. То есть Анкара готова к диалогу. Сторона, затягивающая процесс - Евросоюз", - считает глава турецкого МИД.

При этом Чавушоглу не понимает высказывания Анкары относительно невыполнения обязательств стран ЕС. Вместе с тем благодаря Турции поток нелегальных беженцев из Сирии, Ирака и других стран в страны ЕС снизился до минимума.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", турецкие власти не могут расторгнуть соглашение с Европейским Союзом о беженцах. Такое мнение выдвинул лидер Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Bild.


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