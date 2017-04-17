Экс-советник Трампа назвал фальшивым доклад о его связях с Россией

Об этом сообщает The Washington Times.

"Ошибки настолько смехотворны и комические, что у меня просто нет слов. Это настолько дико, просто поражает!" - заявил Пейдж.

Однако несмотря на это заявление, Пейдж и экс-глава предвыборного штаба миллиардера Пол Манафорт создали альянс для работы с российскими спецслужбами. В свою очередь это создано для того, чтобы дискредитировать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По словам экс-агента британской разведки Кристофера Стила, в июле 2016 года Пейдж тайно провел встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который якобы предлагал ему взятку в обмен на снятие санкций из России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", госсекретарь СШ Рекс Тиллерсон приехал в Россию с официальным визитом.