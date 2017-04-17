Меркель подчеркнула глубокий раскол в турецком обществе

Ее мнение также поддержал и министр иностранных дел страны Зигмар Габриэль. Вместе с тем, как сообщает DW, они считают, что его результаты говорят о глубоком расколе в турецком обществе.

Правительство Германии призывает Турцию искать уважительный диалог со всеми политическими и общественными силами в стране после референдума, в результате которого, согласно предварительным данным, незначительное большинство избирателей поддержало конституционные поправки, значительно расширяющие полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, - говорится в совместном заявлении Меркель и Габриэля.

По их словам, почти равное распределение голосов показывает, насколько глубоко расколото турецкое общество. Они подчеркивают ту большую ответственность, которая лежит на турецком государственном руководстве и лично президенте Эрдогане.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считают, что во время проведения референдума в Турции были допущены нарушения.