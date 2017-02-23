В четверг в парламенте проведут День Крыма

В четверг, 23 февраля, Верховная Рада Украины проведет правозащитное и культурное мероприятие "День Крыма в Верховной Раде Украины".
Инициатором события был Украинский Хельсинский союзом по правам человека. Как сообщает пресс-служба союза, сегодня будет представлен Доклад международной экспертной группы по событиям 26 февраля 2014 года перед зданием Автономной республики Крым.
Запланированы также ряд выступлений. В частности перед депутатами выступит представитель УХСПЧ о ситуации с правами человека в Крыму и положения крымчан - внутренне перемещенных лиц на подконтрольной украинской власти территории через свойства национального законодательства.
В парламента также запланировано ряд других культурных мероприятий
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня адвокат крымских татар Николай Полозов намерен выступить в Верховной Раде в рамках экспертных докладов о событиях 26 февраля 2014 года в Крыму.