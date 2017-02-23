Украинские депутаты призвали ОБСЕ "заняться" выборами в Госдуму РФ

За документ отдали свои голоса 239 народных депутатов. В частности, в документе сказано, что украинский парламент считает отсутствие в окончательном отчете Миссии наблюдения ОБСЕ надлежащей правовой оценки голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, в частности на временно оккупированной территории Украины, является несправедливым и в отношении граждан Российской Федерации, имеющих право на проведение свободных и честных выборов.

Депутат также выразили беспокойство, что Отчет миссии может быть использован государством-агрессором для легитимизации своих действий на территории Украины.

В связи с чем депутаты заявляют о недопустимости игнорирования в окончательном отчете фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также призывает ОБСЕ/БДИПЧ оперативно разработать стандарты реагирования и оценки вызовов для избирательных стандартов, связанных с агрессивными действиями одних государств-участников ОБСЕ на территории других.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ОБСЕ планирует создать на Донбассе 20 зон безопасности.