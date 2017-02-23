Трамп перенес подписание нового миграционного указ на следующую неделю

Он должен будет установить новые правила для иммигрантов в США. Как сообщает Reuters, ссылаясь на официального представителя Белого дома, "указ может быть подписан в любое время".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, указ, согласно которому на 90 дней запрещается въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, Трамп подписал 27 января. Однако такие действия вызвали волну акций протестов.

Позже Федеральный суд в Сиэтле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев и выдаче виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами. Вместе с тем Трамп заявил, что выиграет суд по указу о мигрантах.