08:32 23.02.2017 | Политика | Новости
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Трамп перенес подписание нового миграционного указ на следующую неделю

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на следующей неделе подпишет еще один миграционный указ.

Трамп перенес подписание нового миграционного указ на следующую неделю

Он должен будет установить новые правила для иммигрантов в США. Как сообщает Reuters, ссылаясь на официального представителя Белого дома, "указ может быть подписан в любое время".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, указ, согласно которому на 90 дней запрещается въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, Трамп подписал 27 января. Однако такие действия вызвали волну акций протестов.

Позже Федеральный суд в Сиэтле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев и выдаче виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами. Вместе с тем Трамп заявил, что выиграет суд по указу о мигрантах.


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