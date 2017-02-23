Суд над Януковичем может начаться 10 марта, - Луценко

Соответствующий закон поддержали 233 народных депутата Украины. Вместе с тем представляя этом закон генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал депутатов внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс в части заочного осуждения.

Как пояснил Луценко в четверг, 23 февраля, выступая с трибуны парламента, суд над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем по делу о государственной измене может начаться 10 марта 2017 года.

Я бы очень вас просил поддержать предложенный законопроект в первом чтении и в целом, поскольку это позволит начать суд по обвинению Януковича в государственной измене, - пояснил генпрокурор, отметил, что ГПУ подготовила 119 производств для передачи в суд, фигуранты которых будут осуждены заочно, в том числе причастные к делу о расстреле Майдана.

Эти люди ждут вашего решение и эти люди это Янукович, Захарченко и вся его команда, включая тех, кто подозревается в расстреле активистов Майдана, - пояснил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева в среду вечером, 15 февраля, обязал адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича ознакомиться с материалами дела в течении 17 дней. Таким образом, у защиты есть время до 13 марта, вместе с выходными и праздничными днями, чтобы ознакомится с делом.