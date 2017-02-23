18:29 23.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада приняла поправки в "закон Савченко"

За данный документ проголосовали 235 депутатов.

Рада приняла поправки в

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №5259 "О внесении изменений в статью 72 УК Украины касательно усовершенствования зачисления срока предварительного заключения". За данный документ проголосовали 235 парламентариев (вначале было 214 нардепов).

Документом предлагается, что предварительное заключение будет засчитано судом в срок наказания - при осуждении к лишению свободы - из расчета день предварительного заключения за день лишения свободы, кроме определенных данным законопроектом случаев.

Также зачисление судом срока предварительного заключения при осуждении к лишению свободы за преступления средней тяжести выполняют из расчета день предварительного заключения - за два дня лишения свободы.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре 2016 г. депутаты не захотели вносить изменения в " закон Савченко".


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