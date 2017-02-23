Путин отправится на летний саммит

Таким образом, Владимир Путин примет участие в заседании глав государств, которое состоится в Гамбурге в период с 7 по 8 июля.

С такими сведениями выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Наше участие в саммите " двадцатки " предполагается на уровне президента", – заметил Ушаков.

Напомним, что ранее спикер Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал, что на саммите «двадцатки» Путин может встретиться с новоиспеченным президентом США Дональдом Трампом.

"Речь шла о возможности более ранней встречи", однако "пока никакой конкретики нет", – подчеркнул Песков.

Как сообщал "УРА-Информ", в СМИ появилась информация о возможном сотрудничестве США и России в сфере борьбы с ИГИЛом.