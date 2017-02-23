11:56 23.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Из БПП вышел еще один депутат

Народный депутат Юрий Бублик официально вышел из состава депутатской фракции "Блок Петра Порошенко".

Из БПП вышел еще один депутат

Об этом в четверг, 23 февраля, открывая заседание парламента, объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, что Бублик написал заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" еще месяц назад.

Причиной своего выхода из фракции Бублик назвал нежелание власти бороться с коррупцией. При этом сам депутат неоднократно заявлял, что спикер прламента Парубий отказывается объявить в Раде об его уходе из фракции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре прошлого года народный депутат Украины Сергей Мищенко вышел из состава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".


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