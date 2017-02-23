Гройсман просит думать про украинцев участников блокады на Донбассе

О тех людях, которые могут стать жертвами блокады. Об этом Гройсман сказал во время брифинга. По его словам - энергетическая блокада приведет к двум негативным последствиям. Это нехватка электроэнергии. А также второе - веерные отключения электроэнергии.

Потому Гройсман обратился к блокадникам. Он отметил, что против того, чтобы шла контрабанда, были злоупотребления. И если речь - об экономической безопасности Украины, то патриотизм должен быть в том, чтобы стать на позицию страны и понять, что за три года провести переориентацию экономики невозможно - отметил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, блокада Донбасса дискредитирует Украину – заявлял Петр Порошенко.