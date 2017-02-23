17:42 23.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман просит думать про украинцев участников блокады на Донбассе

Премьер Украины Владимир Гройсман просит участников блокады на Донбассе думать об украинцах.

Гройсман просит думать про украинцев участников блокады на Донбассе

О тех людях, которые могут стать жертвами блокады. Об этом Гройсман сказал во время брифинга. По его словам - энергетическая блокада приведет к двум негативным последствиям. Это нехватка электроэнергии. А также второе - веерные отключения электроэнергии.

Потому Гройсман обратился к блокадникам. Он отметил, что против того, чтобы шла контрабанда, были злоупотребления. И если речь  - об экономической безопасности Украины, то  патриотизм должен быть в том, чтобы стать на  позицию страны и понять, что за три года провести переориентацию экономики невозможно - отметил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, блокада Донбасса дискредитирует Украину – заявлял Петр Порошенко.


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