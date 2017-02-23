Генсек ООН предложил создать Контртеррористическое управление

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно его словам, он предложил вывести целевую группу по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и Центр ООН по вопросам борьбы с терроризмом из Департамента по политическим вопросам и создать новое Управление по контртерроризму.

Также Гутерриш подчеркнул, это повысит эффективность действий ООН, направленных на борьбу с международным терроризмом.

"Деятельность управления не будет ограничивать национальный суверенитет ни одной из стран, входящих в ООН", - отметил А.Гутерриш.

Глава Всемирной организации напомнил о том добавил, что новое подразделение будет предоставлять необходимую поддержку странам в их антитеррористической деятельности, обеспечивать прозрачность этой деятельности и мобилизацию ресурсов.

Также он подчеркнул, что нельзя привязывать терроризм к одной национальности, этнической группе, культуре или религии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Павел Климкин во вторник примет участие в дебатах в Совбезе ООН.