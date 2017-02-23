10:58 23.02.2017 | Политика | Новости
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Генсек ООН предложил создать Контртеррористическое управление

Глава ООН Антониу Гутерриш предложил создать в Организации новое Управление по контртерроризму под руководством заместителя генсека.

Генсек ООН предложил создать Контртеррористическое управление

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно его словам, он предложил вывести целевую группу по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и Центр ООН по вопросам борьбы с терроризмом из Департамента по политическим вопросам и создать новое Управление по контртерроризму.

Также Гутерриш подчеркнул, это повысит эффективность действий ООН, направленных на борьбу с международным терроризмом.

"Деятельность управления не будет ограничивать национальный суверенитет ни одной из стран, входящих в ООН", - отметил А.Гутерриш.

Глава Всемирной организации напомнил о том добавил, что новое подразделение будет предоставлять необходимую поддержку странам в их антитеррористической деятельности, обеспечивать прозрачность этой деятельности и мобилизацию ресурсов.

Также он подчеркнул, что нельзя привязывать терроризм к одной национальности, этнической группе, культуре или религии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Павел Климкин во вторник примет участие в дебатах в Совбезе ООН


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