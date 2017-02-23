08:23 23.02.2017 | Политика | Новости
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Джон Маккейн тайно посетил Сирию

Американский сенатор Джон Маккейн осуществил секретную поездку на север Сирии, во время которой обсудил с американскими военными и представителями курдов возможность ускорения операции по борьбе с ИГИЛ. 

 

Джон Маккейн тайно посетил Сирию

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Отметим, Маккейн побывал в сирийском городе Кобани на границе с Турцией, который с 2012 года контролируют курды. Также сенатор стал первым представителем американских властей, который поехал на контролируемую курдами территорию. 

В свою очередь переговоры касались предстоящего штурма сирийской "столицы" ИГИЛ города Ракки. Кроме того, Маккейн после поездки в Сирию отправился в Турцию на встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Встреча с Эрдоганом была теплой и конструктивной", - заяивл Маккейн.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн обвинил Россию в поддержке радикального движения "Талибан" в Афганистане с целью помешать США в урегулировании конфликта. 


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