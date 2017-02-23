Депутаты отказались восстанавливать налоговую милицию

В зале не нашлось нужного количества голосов и, таким образом, депутаты провалили соответствующие поправки по изменению законопроекта о наследстве. Вместе с тем накануне голосования группа депутатов заблокировала трибуну, требуя не допустить восстановления налоговой милиции.

По мнению блокирующий, сейчас в зале пытаются вернуть в Украине репрессивный орган под названием налоговая полиция.

В то же время глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя закон, утверждала, что ликвидировать налоговый орган нельзя, поскольку в стране должна быть специальная процедура, предусматривающая передачу всех дел от одного органа к другому.

В итоге за решение о внесении поправки в указанный законопроект проголосовали 194 депутата, соответственно, поправка была отклонена.

Кроме того, Рада отклонила поправку о налогообложении, связанном с оккупированными территориями. За внесение ее в законопроект проголосовали 203 депутата при необходимом минимальном количестве 226 голосов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства) №5610.