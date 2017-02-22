17:31 22.02.2017 | Политика | Новости
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В России появились войска информационных операций

Пропаганда должна являться "умной, эффективной и грамотной".

В России появились войска информационных операций

Об этом заявил министр обороны России. В России уже ранее были созданы войска информационных операций – отметил российский министр обороны Сергей Шойгу – в рамках заседания Госдумы России.

За этот период времени были созданы войска информационных операций. Это гораздо эффективнее и сильнее управления, которое именовали контрпропагандой - отметил Шойгу, добавив, что "пропаганда должна быть грамотной и эффективной".

Как сообщал УРА-Информ, в Украине будет создана информационная армия – с целью борьбы с российской пропагандой. Об этом в октябре 2016 г. сообщали в пресс-службе СНБО.


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