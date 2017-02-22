В ЕС окончательно согласовали безвиз для Грузии

Окончательный вердикт будет вынесен 27 февраля. Такую информацию в своем Twitter опубликовал брюссельский корреспондент Радио "Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет механизму приостановления безвизового режима и визовой либерализации для Грузии. Министры ЕС одобрит этом 27 февраля", – отметил Йозвяк.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее эксперт прокомментировал возможное предоставление безвиза Украине. По мнению экономиста Алексея Плотникова, подобное право, по сути, ничего не дает нашему государству. Для того, чтобы отправиться за границу в рамках учебы или работы, все равно придется оформлять дополнительные документы.