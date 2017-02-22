Установить причину смерти Чуркина экспертам пока не удалось

Для ее определения необходимо провести дополнительные исследования. Эта процедура займет некоторое время.

Об этом сообщили журналистам нью-йоркские судмедэксперты, проводившие вскрытие. При этом эксперты пришли к выводу, что для выяснения точной причины смерти Чуркина необходимо провести токсикологические и другие анализы, а такие исследования могут занять несколько недель.

Напомним, ранее СМИ отметили, что постпред России в ООН умер в результате сердечного приступа в посольстве России в Нью-Йорке.

Как сообщал УРА-Информ, Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля.