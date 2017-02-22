08:34 22.02.2017 | Политика | Новости
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Установить причину смерти Чуркина экспертам пока не удалось

Причина смерти постоянного представителя России при Организации объединенных наций Виталия Чуркина пока не установлена.

Установить причину смерти Чуркина экспертам пока не удалось

Для ее определения необходимо провести дополнительные исследования. Эта процедура займет некоторое время.

Об этом сообщили журналистам нью-йоркские судмедэксперты, проводившие вскрытие. При этом эксперты пришли к выводу, что для выяснения точной причины смерти Чуркина необходимо провести токсикологические и другие анализы, а такие исследования могут занять несколько недель.

Напомним, ранее СМИ отметили, что постпред России в ООН умер в результате сердечного приступа в посольстве России в Нью-Йорке.

Как сообщал УРА-Информ, Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля.


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