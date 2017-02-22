Украина отказалась от мобилизации – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина сохраняет призыв на срочную военную службы, при этом отказавшись от мобилизации
Об этом глава государства заявил во время выступления на оперативных сборах ВСУ в Киеве.
По его словам, за прошедший год был сформирован мощный оперативный резерв первой очереди за счет личного состава, получивший боевой опыт и сейчас демобилизован. Кроме того, он хорошо был мотивирован, высоко профессиональный и патриотический.
"Мы сохраняем призыв на срочную военную службу", - отметил президент.
Также Петр Порошенко добавил, что оперативный резерв составляет более 130 тысяч военных.
"В этом году на разработку и закупку новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники предусмотрено выделить около девять млрд гривен", – сказал президент.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела европейских государств, вкладывая деньги в отдельные партии, вмешиваясь в выборы, таким образом, пытаясь развалить ЕС.