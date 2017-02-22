Украина отказалась от мобилизации – Порошенко

Об этом глава государства заявил во время выступления на оперативных сборах ВСУ в Киеве.

По его словам, за прошедший год был сформирован мощный оперативный резерв первой очереди за счет личного состава, получивший боевой опыт и сейчас демобилизован. Кроме того, он хорошо был мотивирован, высоко профессиональный и патриотический.

"Мы сохраняем призыв на срочную военную службу", - отметил президент.

Также Петр Порошенко добавил, что оперативный резерв составляет более 130 тысяч военных.

"В этом году на разработку и закупку новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники предусмотрено выделить около девять млрд гривен", – сказал президент.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела европейских государств, вкладывая деньги в отдельные партии, вмешиваясь в выборы, таким образом, пытаясь развалить ЕС.