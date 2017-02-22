12:36 22.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины сохраняется, - Порошенко

В настоящее время угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину сохраняется.

Угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины сохраняется, - Порошенко

Она сочится не только через неконтролируемые нами участки на Донбассе, она идет по всей линии границы с Россией, и даже больше. Об этом в среду, 22 февраля, во время оперативного сбора руководящего состава Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

По словам главы государства, в непосредственной близости к украинским границам Россия подтянула до 50 тысяч своих войск. Там также находятся около 470 танков, более 1700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля, - рассказал Порошенко, добавив, что для президента Российской Федерации Владимира Путина границы с Украиной не существует.

Россияне создают новые, расширяют и модернизируют наличествующие базы, другие объекты военной инфраструктуры. И никакой гарантии, что это в один день не двинет на нас!", - подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко во вторник вечером, 21 февраля, провел встречу с сенатором Ричардом Дурбином и конгрессменом Майклом Квигли. Стороны обсудили продление санкций против России.


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