Трамп намерен сотрудничать с Россией

Президент США Дональд Трамп в ближайшем будущем может заключить соглашение с Россией по борьбе с "Исламским государством", если у него появится такая возможность.
Такие сведения передает CBS со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
"Дональд Трамп понимает, если он сможет найти общий язык по борьбе с ИГИЛ, он будет пытаться. Если это будет в интересах Соединенных Штатов, он заключит соглашение", – отметил он.
Также Спайсер добавил, что позиция Трампа по этому вопросу будет решающей.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее Трамп и Путин побеседовали в телефонном режиме. На повестке дня возникла тема "стабилизации и развития российско-американского взаимодействия".