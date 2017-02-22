Трамп намерен сотрудничать с Россией

Такие сведения передает CBS со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

"Дональд Трамп понимает, если он сможет найти общий язык по борьбе с ИГИЛ, он будет пытаться. Если это будет в интересах Соединенных Штатов, он заключит соглашение", – отметил он.

Также Спайсер добавил, что позиция Трампа по этому вопросу будет решающей.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Трамп и Путин побеседовали в телефонном режиме. На повестке дня возникла тема "стабилизации и развития российско-американского взаимодействия".