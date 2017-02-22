11:43 22.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100160732:Rakova

Трамп намерен сотрудничать с Россией

Президент США Дональд Трамп в ближайшем будущем может заключить соглашение с Россией по борьбе с "Исламским государством", если у него появится такая возможность.

Трамп намерен сотрудничать с Россией

Такие сведения передает CBS со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

"Дональд Трамп понимает, если он сможет найти общий язык по борьбе с ИГИЛ, он будет пытаться. Если это будет в интересах Соединенных Штатов, он заключит соглашение", – отметил он.

Также Спайсер добавил, что позиция Трампа по этому вопросу будет решающей.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Трамп и Путин побеседовали в телефонном режиме. На повестке дня возникла тема "стабилизации и развития российско-американского взаимодействия".


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