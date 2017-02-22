10:57 22.02.2017 | Политика | Новости
100160725:Rakova

Правозащитники Фирташа обжалуют вердикт о его экстрадиции

Адвокаты украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, которые сейчас защищают его права, намерены обжаловать в Верховном суде Австрии, а также в Европейском суде по правам человека вердикт, касающийся его экстрадиции.

Правозащитники Фирташа обжалуют вердикт о его экстрадиции

Подобное решение было вынесено во вторник, 21 февраля Высшим земельным судом Вены. Такая информация была размещена в распространенном заявлении адвоката Д.Фирташа, экс-министра юстиции Австрии Дитера Бемдорфера, передает Deutsche Welle .

"Сегодняшнее постановление Высшего земельного суда Вены об отмене решения суда первой инстанции, который отказал в выдаче Фирташа, является неожиданным. Мы сделаем необходимые шаги, чтобы обжаловать этот вердикт - как в соответствующих судебных инстанциях Австрии, так и в ЕСПЧ ", – заметил Бемдорфер.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее суд Вены принял решение по экстрадиции Фирташа. Его задержали в столице Австрии. 


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