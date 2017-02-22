Порошенко обсудил с представителями Конгресса США санкции против России

Они говорили об укрепление стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки, а также о противодействии российской агрессии. Как сообщает пресс-служба Администрации президента, во время встречи также речь шла о необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении Российской Федерации.

При этом стороны согласились, что санкции должны действовать до полного выполнения Россией минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. Глава государства поблагодарил представителей Конгресса за твердую и последовательную поддержку Украины, а также подчеркнул важность принятия Палатой представителей и Сенатом законов и резолюций в поддержку Украины, проекты которых сейчас находятся на рассмотрении Конгресса США.

На встрече также обсуждались вопросы реализации реформ в Украине и дальнейшее содействие в этом процессе со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко призвал усилить санкции против России за признание "паспортов" так называемых "республик".