13:38 22.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100160745:Rakova

Порошенко назвал страну, которая может уничтожить ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела европейских государств, вкладывая деньги в отдельные партии, вмешиваясь в выборы, таким образом, пытаясь развалить ЕС.

Порошенко назвал страну, которая может уничтожить ЕС

Подобную позицию украинский лидер озвучил во время заседания руководящего состава ВСУ.

"Они меняют тактику и делают хакерские атаки на мостики украинцев, европейцев, американцев. Финансируют пророссийские и евроскептические партии и движения РФ, бесцеремонно вмешиваются в избирательные кампании, распространяют фейковые новости в стиле Геббельса. Москва "наследила" в миграционной кризисе, который был   попыткой просто дестабилизировать ситуацию как в ЕС, так и за его пределами, прямо говоря – развалить ЕС", – отметил Порошенко.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее глава украинского МИДа Павел Климкин признался, что России Донбасс не нужен. Просто таким образом, соседняя страна пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.


 
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