Порошенко назвал страну, которая может уничтожить ЕС

Подобную позицию украинский лидер озвучил во время заседания руководящего состава ВСУ.

"Они меняют тактику и делают хакерские атаки на мостики украинцев, европейцев, американцев. Финансируют пророссийские и евроскептические партии и движения РФ, бесцеремонно вмешиваются в избирательные кампании, распространяют фейковые новости в стиле Геббельса. Москва "наследила" в миграционной кризисе, который был попыткой просто дестабилизировать ситуацию как в ЕС, так и за его пределами, прямо говоря – развалить ЕС", – отметил Порошенко.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее глава украинского МИДа Павел Климкин признался, что России Донбасс не нужен. Просто таким образом, соседняя страна пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.