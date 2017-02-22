08:15 22.02.2017 | Политика | Новости
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Парламент Румынии полностью отменил постановление по коррупции

Парламент Румынии во вторник, 21 февраля, принял окончательное решение и отменил свое решение по ослаблении борьбы с коррупцией.

Парламент Румынии полностью отменил постановление по коррупции

Решение принято после длительных массовых протестов по всей стране. Как сообщают местные СМИ, нижняя палата румынского парламента утвердила новое постановление правительства.

Соответствующее решение поддержали 291 депутат, при этом трое воздержались, а против этого решение никто не выступил. Как отмечается, верхняя палата утвердила это постановление еще неделю назад.

Вместе с тем, часть демонстрантов все еще продолжает требовать отставки всего правительства во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну.

Напомним, правительство Румынии 31 января издало постановление, которое значительно ослабляло требования для признания действий должностных лиц коррупционными

Как сообщал УРА-Информ, решение вызвало многодневные массовые протесты, число участников которых доходило до полумиллиона. Из-за протестов правительство 5 февраля отменило постановление, а главный его инициатор - министр юстиции Флорин Йордаке подал в отставку.


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