Парламент Румынии полностью отменил постановление по коррупции

Парламент Румынии во вторник, 21 февраля, принял окончательное решение и отменил свое решение по ослаблении борьбы с коррупцией.
Решение принято после длительных массовых протестов по всей стране. Как сообщают местные СМИ, нижняя палата румынского парламента утвердила новое постановление правительства.
Соответствующее решение поддержали 291 депутат, при этом трое воздержались, а против этого решение никто не выступил. Как отмечается, верхняя палата утвердила это постановление еще неделю назад.
Вместе с тем, часть демонстрантов все еще продолжает требовать отставки всего правительства во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну.
Напомним, правительство Румынии 31 января издало постановление, которое значительно ослабляло требования для признания действий должностных лиц коррупционными
Как сообщал УРА-Информ, решение вызвало многодневные массовые протесты, число участников которых доходило до полумиллиона. Из-за протестов правительство 5 февраля отменило постановление, а главный его инициатор - министр юстиции Флорин Йордаке подал в отставку.