Нижняя палата парламента Нидерландов готова голосовать за СА Украины с ЕС

Несмотря на жесткую критику со стороны оппозиции, в палате есть большинство для поддержания ратификации. Как сообщает местное издание АD, во вторник, 21 февраля, в парламенте прошли дебаты во время которых выяснилось, что ассоциацию с Украиной поддерживают коалиционные партии VVD и PvdA и оппозиционные GroenLinks и D66.

При этом во время обсуждения в зале присутствовали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Берт Кундерс.

Напомним, парламент Нидерландов проголосует за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом 23 февраля.

Как сообщал УРА-Информ, так называемая "украинская команда" голландского парламентария левого крыла Гарри ван Боммеля, которая выступала против подписания торгового соглашения между Украиной и Европейским Союзом, состоит из выходцев из России или русскоязычных регионов Украины, поддерживающих Кремль.