23:49 22.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Конгресс США поддерживает продление санкций против России

Американский конгрессмен Майкл Куигли уверен, что санкции против России должны быть продлены.

Конгресс США поддерживает продление санкций против России

В среду, 22 февраля, во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе и своим коллегой сенатором Соединенных Штатов Америки Ричардом Дурбином, конгрессмен заявил, что в США поддержка санкций является двухпалатной, двухпартийной и чрезвычайно сильной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко обсудил с сенатором США Ричардом Дурбином и конгрессменом США Майклом Квигли укрепление стратегического партнерства между Украиной и США и противодействия российской агрессии.


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