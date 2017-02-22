Конгресс США поддерживает продление санкций против России

В среду, 22 февраля, во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе и своим коллегой сенатором Соединенных Штатов Америки Ричардом Дурбином, конгрессмен заявил, что в США поддержка санкций является двухпалатной, двухпартийной и чрезвычайно сильной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко обсудил с сенатором США Ричардом Дурбином и конгрессменом США Майклом Квигли укрепление стратегического партнерства между Украиной и США и противодействия российской агрессии.