Канада готова принимать мигрантов из США

По его словам, одной из причин, почему Канада продолжает оставаться открытой страной, — это то, что канадцы доверяют нашей иммиграционной системе, обеспечивающей целостность наших границ и помощь людям, которые ищут безопасности.

При этом Джастин подчеркнул, что страна будет соблюдать баланс между строгой системой и приемом людей, нуждающихся в помощи.

Также отметим, что ранее чпосле принятия президентом США Дональдом Трампом иммиграционного указа увеличилось число беженцев, прибывающих в Канаду. Тогда в Канаде на канадско-американской границе попросили 452 человека против 137 в январе 2016 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаду из Миннесоты (США) проникли 30 нелегальных мигрантов, опасаясь депортации из США при президенте Дональде Трампе.