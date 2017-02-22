11:20 22.02.2017 | Политика | Новости
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Канада готова принимать мигрантов из США

Государство канады готово и далее принимать мигрантов из Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Reuters.
 

Канада готова принимать мигрантов из США

По его словам, одной из причин, почему Канада продолжает оставаться открытой страной, — это то, что канадцы доверяют нашей иммиграционной системе, обеспечивающей целостность наших границ и помощь людям, которые ищут безопасности.

При этом Джастин подчеркнул, что страна будет соблюдать баланс между строгой системой и приемом людей, нуждающихся в помощи.

Также отметим, что ранее чпосле принятия президентом США Дональдом Трампом иммиграционного указа увеличилось число беженцев, прибывающих в Канаду. Тогда в Канаде на канадско-американской границе попросили 452 человека против 137 в январе 2016 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаду из Миннесоты (США) проникли  30 нелегальных мигрантов, опасаясь депортации из США при президенте Дональде Трампе. 


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