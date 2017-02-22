Янукович предложил провести референдум по Донбассу

По его мнению, если никакие меры по урегулированию ситуации на востоке Украины не приносят результатов, то надо проводить референдум. Как сказано в открытом послании, которое бывший президент направленном лидерам США, России, Франции, Германии, Польши и руководителям общественных организаций, он также считает, что в переговоры "нормандского формата" должны подключится представителей протестующей стороны.

При этом в невыполнении Минских соглашений он обвинил украинские власти и предложил "инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане и призвал потребовать от украинской власти допустить представителей этой комиссии к расследованию "преступлений, совершенных в Украине с 2014 года по настоящее время".

Европа должна потребовать от украинской власти отменить закон Украины "О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании некоторых законов Украины такими, которые утратили силу" №743-VII от 21 февраля 2014 года, – говорится в тексте послания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Евросоюз намерен продлить санкции, введенные против экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.