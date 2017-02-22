10:45 22.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Янукович предложил провести референдум по Донбассу

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о проведении референдума по статусу Донбасс.

Янукович предложил провести референдум по Донбассу

По его мнению, если никакие меры по урегулированию ситуации на востоке Украины не приносят результатов, то надо проводить референдум. Как сказано в открытом послании, которое бывший президент направленном лидерам США, России, Франции, Германии, Польши и руководителям общественных организаций, он также считает, что в переговоры "нормандского формата" должны подключится представителей протестующей стороны.

При этом в невыполнении Минских соглашений он обвинил украинские власти и предложил "инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане и призвал потребовать от украинской власти допустить представителей этой комиссии к расследованию "преступлений, совершенных в Украине с 2014 года по настоящее время".

Европа должна потребовать от украинской власти отменить закон Украины "О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании некоторых законов Украины такими, которые утратили силу" №743-VII от 21 февраля 2014 года, – говорится в тексте послания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Евросоюз намерен продлить санкции, введенные против экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.


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