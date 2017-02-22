Беларусь не намерена признавать паспорта "республик"

Людям с такими документами на белорусской границе грозит штраф или депортация. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский. Как сообщает БЕЛТА, ссылаясь на словам чиновника, на границе соблюдается действующее законодательство.

При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем, - отметил он, добавив, что при выявлении таких граждан на выезде их будут привлекать к ответственности.

Вместе с тем на сайту Госпогранкомитета сказано, что за нарушение иностранцем правил пребывания в республике предусмотрены предупреждение, или штраф в размере до 50 базовых величин, или депортация.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов "республик". Жители "республик" Донбасса могут въехать в Россию без оформления виз.