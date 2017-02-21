Суд в Вене принят решение по экстрадиции Фирташа в США

Суд удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции, который отказал в экстрадиции украинца. Как пояснил во время заседания суда судья Лео Левняк-Иванский, федеральный министр юстиции принимает окончательное решение об экстрадиции.

При этом в качестве основного обоснования он привел соглашение об экстрадиции между Австрией и США, а также аналогичное соглашение на уровне Евросоюза.

В то же время судья подчеркнул, что такое решение не является признанием того, что обвиняемый является преступником, против которого в 2016 году было рассмотрено около 90 таких дел.

Что же касается политической мотивации, Левняк-Иванский отметил, что необходимо было проверить, насколько политическая сторона дела соотносилась с криминальной. По его словам, события в Украине в последние годы и геополитические интересы США не имеют ничего общего с тем, в чем обвиняется Фирташ.

Вместе с тем судья допустил, что на территории США может быть принято решение о прекращении дела или об оправдании, поскольку , по его мнению, угроза заключения на 20 лет не является основанием для отказа в экстрадиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в МИДе отметили, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ будет экстрадирован в США. Земельный суд в Вене, занимающийся уголовными делами, постановил экстрадировать Фирташа. Дело в том, что бизнесмена задержали в Австрии согласно запросу Штатов, а также ФСБ.