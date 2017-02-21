Савченко заявила, что отказывается от неприкосновенности

Как сказано в сообщении, размещенном во вторник, 21 февраля, на ее страничке в Facebook, пришло время политикам выполнять свои обещания не дожидаясь третьего Майдана. Я отказываюсь от депутатской неприкосновенности и призываю всех народных депутатов Украины, президента Петра Порошенко и украинских судей последовать моему примеру, - написала политик.

При этом Савченко опубликовала соответствующее заявление, в котором подчеркнула, что "народные депутаты должны пользоваться равными правами с народом Украины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на сайте Верховной Рады Украины еще 5 декабря, появился законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов).

Его авторами являются вице-премьер парламента Оксана Сыроид, руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк и народный депутат этой фракции Ирина Подоляк.