Санкции против Януковича от ЕС будут продлены на следующей неделе, - Рикард Йожвик

Санкции также будут продлены против еще 15 его соратников. Об этом во вторник, 21 февраля, в своем Twitter написал брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йожвик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз в 7 февраля принял решение продлить санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича на следующий год.

Санкции также будут продлены и против его окружения. Как сообщает "Польское радио", согласие на продление санкций дали все страны Европейского союза.

Это означает, что до февраля следующего года активы в европейских банках, которые принадлежат бывшему президенту Украины и 15-ти его сотрудникам, будут заморожены, - пояснили журналисты.