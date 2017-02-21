16:55 21.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российские спецслужбы создали проекты по всей Украине, - Грицак

Российскими спецслужбами создан ряд проектов – вместе с депутатами разных уровней.

Российские спецслужбы создали проекты по всей Украине, - Грицак

Цель создания - дестабилизации в Украине ситуации. Об этом сообщил в ходе брифинга глава СБУ Василий Грицак. По его словам – российские спецслужбы и т.н. "пятая колонна" создали в Украине ряд проектов - "Общественный совет Днепропетровщины", а также "Социальное Запорожье", Одесса "Порто Франко и прочие.

На первый взгляд - они продвигаются по нескольким направлениям, и через депутатов разных уровней в т. ч. Механизмы их действия - форумы, конгрессы со следующими обращениями к Раде, к президенту – добавил Грицак.

Как сообщал УРА-Информ, спецслужбы Канады незаконно хранили данные о гражданах.


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