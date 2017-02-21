11:17 21.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада утвердила повестку дня шестой сессии парламента

Верховная Рада Украины утвердила повестку дня шестой сессии парламента восьмого созыва. Соответствующий проект постановления №6104 со второго раза поддержали 232 нардепа. 

Рада утвердила повестку дня шестой сессии парламента

Об этом сообщает Верховная Рада в своем микроблоге в Twitter.

Таким образом, 166 законопроектов не рекомендованы для включения в повестку дня шестой сессии, и сняты с рассмотрения как утратившие актуальность.

Отмечается, что 27 проектов закона вернут субъектам права законодательной инициативы как требующие доработки, а 14 законопроектов были отозваны инициаторами их внесения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты планируют утвердить календарный план шестой сессии и определиться по ряду законопроектов о социальной защите военнослужащих.


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