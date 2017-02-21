Рада утвердила повестку дня шестой сессии парламента

Об этом сообщает Верховная Рада в своем микроблоге в Twitter.

Таким образом, 166 законопроектов не рекомендованы для включения в повестку дня шестой сессии, и сняты с рассмотрения как утратившие актуальность.

Отмечается, что 27 проектов закона вернут субъектам права законодательной инициативы как требующие доработки, а 14 законопроектов были отозваны инициаторами их внесения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты планируют утвердить календарный план шестой сессии и определиться по ряду законопроектов о социальной защите военнослужащих.